Gaffe di Oriana sulla piccola Luna Marì, Antonino su tutte le furie: "Non doveva farlo" Spettacolo 24 Novembre 2022 16:41

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è calato il gelo. L’hair stylist aveva già preso le distanze dalla venezuelana, lei stessa si è molto risentita nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez e più volte gli ha chiesto un chiarimento.

Gaffe di Oriana su Luna Marì

E proprio mentre chiacchieravano Oriana, chiedendogli perché fosse così giù di morale, con un tono che è apparso scocciato, ha detto qualcosa sulla piccola Luna Marì che non è proprio piaciuta a Spinalbese: “Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane”.

Cosa ha detto Antonino di Oriana

Parole che non sono state prese bene da Antonino, Oriana ha provato subito a scusarsi ma ormai il ‘danno era fatto’. L’ex di Belen Rodriguez, infatti, ad altri concorrenti ha raccontato di aver capito che la venezuelana non sarebbe la donna giusta per lui: “Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento (…) Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”. Sulla relazione pare proprio che sia calato il sipario.