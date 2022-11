0 Facebook Cristina Scuccia, le parole dopo l’addio al velo: “Sono vergine, in tanti mi fanno la corte” Spettacolo 24 Novembre 2022 17:05 Di redazione 2'

Rivelazioni inaspettate quelle rilasciate dall’ex suora Cristina Scuccia, 35 anni, nella trasmissione ‘Verissimo‘ condotta da Silvia Toffanin, in onda sulle frequenze Mediaset su Canale 5.

Cristina Scuccia, le parole a Verissimo dopo l’addio al velo

L’ormai ex suora, diventata nota per il trionfo nel talent musicale ‘The Voice‘, ha approfondito vari temi, tra cui anche il suo abbandono al velo dopo ben 15 anni: “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me“.

Le rivelazioni sulla sfera amorosa

Tra i vari argomenti, la conduttrice Silvia Toffanin, ha incalzato la Scuccia anche sulla sfera amorosa: “Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati, era una cosa nuova. Avrò avuto 12 o 13 anni. L’amore? Non l’ho mai fatto”.

L’ex suora ha poi aggiunto: “I miei genitori mi hanno trasmesso l’insegnamento per cui avrei potuto farlo solo dopo il matrimonio. Solo se avessi trovato l’uomo della mia vita mi sarei donata. Ma poi ho deciso di donarmi al Signore, è stato davvero un colpo di fulmine”.

La chiosa finale

Cristina Scuccia ha poi chiosato: “Sono stata fidanzata con Gesù in passato. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo”

