Cecilia Rodriguez contro Antonino Spinalbese: "Lo doveva dire di Belen. Ma perché dici queste cose?" Spettacolo 23 Novembre 2022

Antonino Spinalbese non si sta certamente tirando indietro nel parlare della sua ex, Belen Rodriguez, al Grande Fratello Vip. Prima ha raccontato del suo attuale rapporto con la mamma della figlia, poi della piccola Luna Marì e del loro primo incontro. Insomma era inevitabile che questo accadesse, ma certe cose il vippone se le poteva risparmiare, come quella riguardante Cecilia Rodriguez.

Al settimanale “Chi” infatti Cecilia ha commentato una delle ultime uscite dell’ex cognato, ovvero il paragone di Oriana alla Cechu. Su Antonino ha detto:“ A volte mi verrebbe da chiedergli ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”. Anche Ignazio ha voluto commentare: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: ‘Ma che tenero, che bravo ragazzo’, altre: ‘Ma dove è stato finora?’”. In merito a questo ultimo paragone Cecilia ha detto: “Ma almeno avesse detto Belen…”. Insomma i due promessi sposi hanno alzato gli cocchi al cielo.

A quanto pare i Rodriguez non sarebbero per niente contenti della presenta di Spinalbese al GF Vip 7. Il problema è che parla troppo, e spesso a sproposito!