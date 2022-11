0 Facebook I regali extra lusso di Totti a Noemi, l’ex capitano spende una fortuna News 24 Novembre 2022 16:01 Di redazione 2'

Durante la prima uscita ufficiale di Francesco Totti e Noemi Bocchi un dettaglio riguardo all’outfit della donna ha colpito tutti. La compagna dell’ex capitano giallorosso ha indossato un meraviglioso abito di Yves Saint Laurent dal valore di 3.500 euro, ma a sorprendere è stata la lucentezza dei suoi gioielli.

Il regalo di Francesco Totti a Noemi Bocchi

La Bocchi brillava letteralmente come una stella, aveva un bracciale Cartier da 8mila euro, un collier il cui valore non si conosce, ma a giudicare dal ‘luccichio’ potrebbe essere elevato e un meraviglioso anello da 7-8 carati, che sarebbe un regalo di Totti. L’ex calciatore l’avrebbe acquistato il prezioso, che è un diamante a forma di cuore, in una delle gioiellerie più esclusive di Roma. Secondo Il Corriere della Sera, che cita esperti di diamanti da loro consultati, il valore si aggirerebbe intorno ai 300mila euro.

Un dono per cui pare che Totti abbia speso una cifra esagerata. Il gioiello avrebbe inoltre incuriosito gli esperti di gossip, poiché potrebbe essere la prova che la relazione tra Noemi e Totti sarebbe iniziata molto prima di quanto detto dall’ex calciatore. Lui aveva parlato di gennaio, ma il settimanale Chi avrebbe riportato una testimonianza che afferma come quell’anello sia stato ordinato già a dicembre. Per cui è lo stesso tabloid diretto da Alfonso Signorini a porsi alcuni interrogativi. “In soli otto mesi Totti è riuscito nell’ordine: a rompere con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare il compleanno e quello del figlio Cristian con la Bocchi e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards“.