Il dramma di Federico Fashion Style: “Non posso sentire mia figlia. La chiamo e non risponde”

Un periodo complicato per Federico Fashion Style, dopo la fine della relazione con la compagna Letizia Porcu, arriva l’ennesima batosta. E’ il rapporto con la figlia, Sophie Maelle, a risentirne maggiormente. L’hair stylist nelle ultime storie Instagram si è lasciato andare a un lungo sfogo contro l’ex piangendo.

Federico Lauri ha spiegato che Letizia non gli fa sentire la figlia. “Ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 7.30 e alle 21” – ha confidato tra le lacrime – “Sto male, la chiamo e non mi risponde. Le scrivo e non mi risponde e mi dice ‘devi aspettare l’orario’. Poi dicono che io dico bugie, che ho una vita parallela, ma quale vita parallela?”. “La verità lei la sa! Lei ha accettato di rimanere a casa, lei era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto nessuna vita parallela e lei lo sa bene. Vi chiedo di rispettare la mia sofferenza, io non vado a ballare tutte le sere, a farmi vedere felice come fa lei facendomi del male perché lei ha la bambina. Io sono sempre fuori per lavoro, se non fosse così mia figlia starebbe sempre con me! Quando io vado via mia figlia si mette la colla e mi dice: ‘Papà, vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre’. Se c’è un Dio ci sarà giustizia perché io voglio solo l’amore di mia figlia. Nessuno si può permettere di dirmi che devo chiamarla solo alle 7 di mattina!”

La piccola Sophie Maelle, nata con una fecondazione artificiale, è stata fortemente voluta dalla coppia e oggi è legatissima sia alla mamma che al papà. La storia d’amore con Letizia sarebbe poi terminata tre anni fa: era rimasto un legame ma non più l’amore. I due avrebbero deciso di restare insieme per la figlia, fino a quando il loro rapporto è scoppiato. “Tra me e lei non c’era più amore da tre anni. Lei era consapevole che la nostra storia fosse finita. Noi stavamo insieme per amore di nostra figlia e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente. Poi dopo ti accorgi che le persone che avevi vicino non sono le persone che pensavi di avere vicino. Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita, perché io non credo più nell’amore. L’amore non esiste. Io sto male per mia figlia”