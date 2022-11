0 Facebook Dramma a Vico Equense, pescatore muore durante il temporale: Ugo Manganaro colpito da scarica elettrica News 23 Novembre 2022 09:20 Di redazione 1'

E’ un vero e proprio dramma quanto avvenuto durante un temporale a Vico Equense. Un giovane pescatore è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. Si chiamava Ugo Manganaro e aveva 34 anni.

Ugo Mangaro muore durante un temporale

La vittima si trovava vicino alla riva del mare in località Marina di Seiano quando una scarica elettrica fatale lo avrebbe colpito. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta. La Procura di Torre Annunziata ha affidato le indagini ai carabinieri.

I militari sono giunti sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso, dai primi accertamenti pare che la scossa possa essere partita da un palo dell’illuminazione, non si esclude che possa essere stato colpito da un fulmine. Per il 34enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Ugo Manganaro si è diffusa velocemente a Vico Equense lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano.