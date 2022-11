0 Facebook Arriva la Carta Risparmio Spesa, aiuti alle famiglie per combattere il caro-prezzi: come funziona News 23 Novembre 2022 08:59 Di redazione 2'

Tra gli aiuti che compaiono nella Manovra Finanziaria il Governo Meloni ha istituito una nuova voce “La Carta Risparmio Spesa“. Si tratta di aiuti che saranno dati ai nuclei familiari per comprare beni di prima necessità e aiutarli in questa fase di aumento dei prezzi.

Arriva la Carta Risparmi Spesa, come funzionerà

Si tratterebbe di un’estensione di buoni spesa rivolti alle famiglie il cui reddito non supera i 15mila euro. Per questo sussidio il Governo nella Manovra 2023 ha stanziato un fondo di 500milioni di euro. Sarà una vera e propria card che i cittadini potranno utilizzare nei punti vendita autorizzati. Ad occuparsi della distribuzione dovranno essere i Comuni che elargiranno i buoni a chi ne ha diritto.

L’annuncio è stato fatto da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa in cui ha presentato la Manovra Finanziaria per il 2023. “Vogliamo anche fare un appello ai produttori e ai distributori per aiutarci in quest’opera: noi diremo, in base a chi aderirà dandoci una mano, calmierando a sua volta il prezzo, quali sono quei produttori e quei distributori che hanno aderito a questa nostra iniziativa e dove si potranno spendere queste risorse”.

Tante le novità introdotte dal provvedimento, tra cui la sostanziale modifica del Reddito di Cittadinanza, la riduzione dell’Iva sui prodotti per l’infanzia dal 10 al 5% . E’ stato anche introdotto un aumento dell’assegno unico che per il primo anno di vita del figlio potrà salire fino al 50% in più. Stesso aumento è previsto per le famiglie con tre figli a carico fino al terzo anno d’età dei bambini. La Meloni si è detta soddisfatta del lavoro svolto e ha definito “coraggiosa” questa Manovra.

