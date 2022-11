0 Facebook Febbre alta e corsa in ospedale, bambino di 10 anni muore poco dopo l’arrivo al pronto soccorso Cronaca 23 Novembre 2022 09:53 Di redazione 1'

Un bambino di soli 10 anni è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Dopo due giorni di febbre alta i genitori hanno chiamato un’ambulanza, ma le sue condizioni sono peggiorate sul mezzo di soccorso ed è andato in arresto cardiaco. Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il dramma è avvenuto a Legnano, in provincia di Milano. Il bambino frequentava le scuole elementari e da qualche giorno aveva la febbre, poi sembrerebbe che le sue condizioni si siano improvvisamente aggravate fino a spingere i genitori a chiamare i soccorsi.

E proprio in ambulanza il piccolo ha avuto un arresto cardiaco, giunto al pronto soccorso in condizioni critiche, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Sulla salma nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia.