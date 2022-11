0 Facebook La tempesta porta via il tetto del centro commerciale, nel Napoletano un cartellone pubblicitario crolla su di un’auto Meteo 22 Novembre 2022 17:11 Di redazione 1'

Sta continuando la conta dei danni che ha provocato la tempesta che si è abbattuta oggi sulla Campania. In Irpinia, a Lioni, in provincia di Avellino, i forti venti hanno divelto il tetto del centro commerciale ‘La Fornace’. Le lamiere sono state trascinate fino al parcheggio.

Per fortuna nessuna persona presente è stata colpita. Sul posto sono giunti vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza. Paura anche a Caivano, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

Come documentato dalle immagini pubblicate sui social, in Via Salvemini è crollato sopra le automobili parcheggiate un cartellone pubblicitario. Per fortuna è stata danneggiata solo la vetture, illesa una donna all’interno.

Anche a Trentola Ducenta un centro commerciale è stato ‘bersaglio’ del maltempo. Nei pressi del Jumbo, infatti, una recinzione di metallo si è staccata dal muro sporgendo pericolosamente in strada.