Battesimo finisce nel sangue, scoppia la rissa alla torta: aggrediti padre e nonno della festeggiata Cronaca 23 Novembre 2022 08:03

Doveva essere un giorno di festa con amici e parenti e si è trasformato in una mega rissa. Si è concluso così il battesimo di una neonata in un ristorante. Proprio mentre la festa stava per giungere al termine, per motivi che sono ancora da chiarire, è scoppiata la zuffa.

Battesimo finisce in rissa: zuffa tra parenti

E’ esplosa una vera e propria maxi rissa tra gli invitati. E’ accaduto in un ristorante di Palermo nella giornata di domenica. Nella zuffa ad avere la peggio sono stati il padre e il nonno della festeggiata.

La calma è stata riportata dalle forze dell’ordine che sono giunte sul posto. Intervenuti anche i sanitari che hanno provveduto a medicare le persone ferite. Qualcuno pare che sia riuscito a fuggire prima di essere identificato dagli agenti. Sembrerebbe che la rissa sia scoppiata proprio mentre gli invitati stavano per andare via. Dopo le urla si è passati alle minacce tra parenti e poi alla violenza.