Desta scalpore quanto avvenuto ad un funerale di un uomo – un parrucchiere – in quel di Macerata, nelle Marche. Poco dopo l’uscita del feretro dalla Chiesa, sono volate botte da orbi tra tre parenti del defunto e uno dei partecipanti al rito funebre.

L’assurda scena, giovedì 17 novembre. Come spiegato da Cronache Maceratesi, i due parenti stavano litigando per un orologio lasciato in eredità dal parrucchiere quando un terzo uomo ha iniziato a filmarli con il cellulare. Quando i due si sono accorti di essere ripresi lo hanno iniziato a prendere a calci e pugni.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il resto dei partecipanti alle esequie, una volta capito cosa stesse succedendo, hanno chiamato polizia e carabinieri per calmare gli animi. Le forze dell’ordine lavorano per ricostruire la dinamica della vicenda.