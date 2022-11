0 Facebook Anziana signora trovata morta nel congelatore, ascoltato il figlio Cronaca 23 Novembre 2022 08:29 Di redazione 1'

Macabro ritrovamento in un casolare di campagna dove è stato trovato il cadavere di una donna all’interno di un congelatore. Si tratta di un’anziana signora di 82 anni, Maria Prudenza Bellanova.

Trovata una donna morta nel congelatore

La scoperta è stata fatta in provincia di Brindisi, a Ceglie Messapica. Il cadavere era all’interno di una cella frigorifera, il corpo era stato nascosto nel congelatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni ed i Vigili del Fuoco.

La donna era una pensionata, il figlio Angelo Bellanova è stato condotto in caserma per essere ascoltato. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine, per ora, secondo quanto riportato dai media locali, si sa solo che la famiglia era seguita da assistenti sociali.