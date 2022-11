0 Facebook Lieve scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita dai cittadini: “Ho sentito un boato” News 23 Novembre 2022 08:42 Di redazione 1'

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dall’Osservatorio Vesuviano alle prime ore di questo mercoledì mattina ai Campi Flegrei. Si tratta di un leggero evento sismico verificatosi però a una bassa profondità, motivo per cui è stato avvertito indistintamente nell’area flegrea.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Numerose le segnalazioni questa mattina nei vari gruppi social legati al territorio. “Ho sentito un boato e poi tremare?“, “Qui Bagnoli, ho sentito tremare?“, “Avete sentito la scossa?“, questi e altri i commenti diffusisi in rete. La scossa è stata registrata alle 07.49, ha avuto una magnitudo di 0,6 ed è avvenuta a 2,6 km di profondità. Si tratta dunque di un evento lieve.

Il sisma, infatti, non dovrebbe destare particolare preoccupazione poiché rientrerebbe nella normale attività sismica della zona. In tanti hanno avvertito la scossa essendo avvenuta a un’ora in cui si è normalmente svegli.