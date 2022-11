0 Facebook Il dolore di Giusy Attanasio per la madre scomparsa: “Sienteme” News 22 Novembre 2022 13:31 Di redazione 2'

E’ passato un mese da quando Giusy Attanasio ha perso la madre, scomparsa a causa di un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il dolore è chiaramente ancora troppo forte, un lutto del genere non si supera e la cantante neomelodica ha voluto esprimere tutto ciò che sente con la musica.

La canzone di Giusy Attanasio per la madre scomparsa

Una canzone dal titolo “Sienteme mammà“, in cui Giusy Attanasio ha ripercorso l’infanzia difficile, la depressione della madre e infine il brutto male che se l’è portata via per sempre. Sui social ha scritto: “Oggi un mese senza te …. Un mese che non sento la tua voce, non sento il tuo calore, il tuo odore …. ! Avevo ancora tante cose da raccontarti che per colpa del mio carattere chiuso non riuscivo a fare ….. tante cose ancora da fare insieme …. Ancora oggi dopo un mese dalla tua scomparsa non riesco ancora a realizzare che tu davvero non ci sei più“.

Poi in un post successivo ha presentato il nuovo brano spiegando di cosa parla la canzone: “Ecco a voi la mia storia con la mia mamma…..Una storia molto triste di una bambina costretta a crescere troppo in fretta perché la sua mamma era malata di una forte depressione ….Una bambina che sentiva sempre la mancanza di quell’affetto fondamentale ….Dopo tanti lunghi anni finalmente riesce a godere di un po’ di serenità assieme alla sua mamma , ma il male del secolo se la porta via con se ! Lei aveva ancora tante cose da dirgli , da raccontargli e finalmente adesso è riuscita a farlo con questa canzone!! “. Il post di Giusy Attanasio ha ricevuto molti commenti, in tanti le hanno voluto esprimere la propria vicinanza in un momento di tanto dolore.

La canzone di Giusy Attanasio si conclude con una frase: “Prima di andartene ti ho fatto una promessa, di raccontare in una canzone tutto il bene che ti voglio“. Promessa che ha mantenuto.