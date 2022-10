Lutto per Giusy Attanasio, è morta la mamma della cantante neomelodica: “Mammina mia”

Lutto per Giusy Attanasio. E’ morta la mamma a causa di una malattia contro la quale lottava da due anni. E’ stata la stessa cantante a scrivere un post in cui racconta cosa è accaduto.

Il post di Giusy Attanasio:

“Come ben sapete con voi condivido tutto le cose belle ma purtroppo anke quelle brutte …

Un ora fa la mia mamma mi ha lasciato per sempre 😭😭😭😭

Stavamo lottando da due anni e mezzo , ho fatto L inverosimile lottando insieme a lei questa battaglia maledetta … ma non ci sono riuscita a salvarla. Scrivo Qui per dare notizia anche a tutti gli amici e parenti ! Mammina mia ti amooooooo e ti amerò per sempreeeeeeee”.