0 Facebook Dramma in Campania, uccide la madre e poi si toglie la vita: non sopportava la malattia della madre Cronaca 22 Novembre 2022 13:28 Di redazione 1'

Tragedia alle prime luci del mattino nel Casertano. I carabinieri hanno scoperto due corpi privi di vita, uno di fianco l’altro. Si tratta di omicidio-suicidio familiare.

Dramma in Campania, uccide la madre e poi si toglie la vita

Alle 6, 30 di questa mattina, in quel di Vairano Patenora, in via Greci, nel Casertano, un uomo – Antonio Di Muccio – ha prima ucciso la madre di 84 anni – Florinda Cappelli – poi si è tolto la vita. L’anziana soffriva di gravi problemi di salute, il figlio non tollerava che fosse una malata terminale di cancro.

Omicidio-suicidio nel Casertano

L’uomo – come raccontato dai colleghi de ‘Il Mattino‘ – si sarebbe avvicinato al letto dove era la madre con una pistola, le avrebbe puntato l’arma verso il petto per poi fare fuoco. Subito dopo si è tolto la vita con un colpo all’altezza della tempia. Un parente sentendo gli spari si è precipitato in casa dove ha trovato i due corpi immersi in una pozza di sangue.