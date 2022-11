0 Facebook Antonino Spinalbese si lascia andare con Oriana, scoppia la passione al Grande Fratello Vip News 17 Novembre 2022 11:07 Di redazione 1'

Antonino Spinalbese si è lasciato andare al Grande Fratello Vip. Dopo l’avvicinamento a Giaele sembra che l’hair stylist abbia voltato pagina. Adesso nei suoi interessi c’è Oriana Marzoli, tra i due si è subito notato un certo feeling e adesso pare proprio che sia esplosa la passione.

Cosa è successo tra Antonino e Oriana al Grande Fratello Vip

La regia non è riuscita, o forse non ha voluto, cambiare inquadratura. Così i telespettatori sono riusciti a notare un momento a luci rosse tra Antonino e Oriana. La coppia si sarebbe nascosta sotto le coperte, ma audio e movimenti sono stati piuttosto espliciti.

Oltre a sospiri, si sono sentiti anche baci. Se a questo si unisce il movimento piuttosto evidente del piumone, sembra chiaro che Antonino e Oriana si siano concessi un momento di intimità. Non sono riusciti a resistere e si sono lasciati andare. Un’altra coppia è nata al Grande Fratello Vip? Presto per dirlo, ma per ora i due sembrano essere molto affiatati.