Lacrime e dolore in Campania, muore Maria la pescivendola: sgomento tra i residenti Cronaca 22 Novembre 2022 15:45

Lacrime e dolore in Campania. E’ venuta a mancare Maria Pezzurro, storica commerciante di Giugliano, conosciuta dall’intera comunità per aver venduto i suoi prodotti a intere generazioni. A riportare la notizia è TeleclubItalia.

Maria era conosciuta con il soprannome ‘A pesciaiola‘, di mestiere faceva la pescivendola in via Antimo Panico in quel di Giugliano. La donna aveva 85 anni, la sua pescheria era considerata un vero punto di riferimento per tutti i residenti.

Le esequie domani

Maria Pezzurro era la moglie del capitano storico del Giugliano Gerardo di Grazia. Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 23 novembre, nella chiesa di San Giovanni al Corso Campano alle 16:30.