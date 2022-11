0 Facebook Meteo Napoli, con il ciclone Poppea temporali, forti venti e nubifragi: ancora brutto tempo Meteo 21 Novembre 2022 10:44 Di redazione 2'

La tregua dal cattivo tempo di questo lunedì ha le ore contate. Sull’Italia è in arrivo il ciclone Poppea che porterà una nuova violenta perturbazione sull’intero paese, con forti temporali, nubifragi e venti.

Quando arriva il ciclone Poppea

A spiegare le conseguenze di questo nuovo e violento fenomeno è stato il meteorologo Antonio Sanò, che in un’intervista per Meteo.it ha spiegato che ci sarà da preoccuparsi: “Purtroppo sì e sin d’ora invito alla prudenza in quanto l’impatto di Poppea sarà per tante regioni molto pericoloso. Dalla sera di lunedì il vortice, proveniente dalla Francia, si tufferà sul Mediterraneo raggiungendo il Mar Ligure. In questo periodo di tempo piogge torrenziali si abbatteranno sulla Sardegna, sulla Liguria di levante e su Toscana, Lazio e Campania“.

Previsioni meteo a Napoli

Sanò ha poi aggiunto che i forti temporali potrebbero trasformarsi velocemente in alluvioni in diverse regioni, tra cui anche la Campania: “Le piogge torrenziali previste potrebbero trasformarsi in alluvioni lampo sulla Sardegna, sul Lazio, sulla Campania, su Veneto, Friuli Venezia Giulia e infine Calabria tirrenica“.

Il meteo Napoli, nello specifico inizierà a peggiorare a partire dalla notte di questo lunedì, per martedì sono previsti temporali nel corso dell’intera giornata con forti venti. Contestualmente avremo un calo delle temperature, le minime arriveranno anche a 10° mentre le massime nel corso della settimana scenderanno fino a 14-15°, ci sarà un’aria decisamente più fredda.