Dramma a Capua, investito e ucciso da un treno davanti agli occhi dell'amico Cronaca 21 Novembre 2022

E’ una vera e propria tragedia quanto avvenuto a Capua domenica sera. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava sui binari alla stazione. La vittima era assieme a un amico che ha assistito alla tragedia. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Attraversa i binari alla stazione di Capua, investito e ucciso da un treno

Sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando i binari quando il treno l’ha centrato in pieno. Il corpo, nell’impatto, è sbalzato a diversi chilometri di distanza. Non sono state facili le operazioni di recupero della salma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e gli operatori del 118. Sotto choc l’amico della vittima che ha assistito al terribile incidente, pare che lo stesse aspettando sulla pensilina. Il macchinista è stato ascoltato, come da prassi, dagli agenti. Purtroppo non ha potuto far nulla per evitare il tragico impatto.