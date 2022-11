0 Facebook Alluvione in Cilento, il dramma degli studenti intrappolati a scuola : “Sventolavano fazzoletti bianchi dalle finestre” Meteo 20 Novembre 2022 10:09 Di redazione 1'

Giornata nera quella di ieri per il Cilento, in particolare per Agropoli e Castellabbate. I temporali che hanno colpito la provincia di Salerno hanno causato in entrambe le località, nubifragi, frane, esondazioni e allagamenti. Fiumi di acqua e fango si sono riversati nelle strade provocando una vera e propria alluvione.

Oltre agli ingenti danni, disagi anche per i ragazzi. A dimostrarlo il filmato registrato e pubblicato su Facebook dalla consigliera d’opposizione Elvira Serra. Nel video sono stati mostrati gli studenti dell’istituto di ragioneria intrappolati a scuola a causa del maltempo. I giovani sventolavano fazzoletti bianchi dalle finestre.

“Chieso aiuto alle autorità. I ragazzi della Ragioneria sventolano fazzoletti bianchi mentre l’acqua continua a defluire attorno al Liceo e ha invaso tutto. Questa è una zona ricca di scuole. In estate non è stata fatta la pulizia dell’alveo del fiume con la conseguenza che tutti i detriti ora vengono a valle. C’è stata una inadempienza da parte di chi doveva provvedere alla pulizia“, queste le parole della consigliera riportate da La Repubblica.