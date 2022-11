0 Facebook Noemi Bocchi regala un cane a Cristian Totti ma sparisce: mistero sulla sua fine News 16 Novembre 2022 14:32 Di redazione 2'

Noemi Bocchi aveva regalato un cagnolino a Cristian Totti in occasione del suo compleanno. Era stato proprio il ragazzo a condividere sui social l’immagine del cucciolo con la didascalia: “Benvenuto Tyson”.

Il regalo speciale di Noemi a Cristian Totti

Il cucciolo pare che sia improvvisamente scomparso. A rendere noto il mistero che si aggiunge alla soap opera della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato Dagospia. Sul portale si legge: “Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”.

Quest’improvvisa sparizione si tinge di mistero. L’ipotesi è che il cane potrebbe non essere stato gradito da Ilary Blasi che dunque potrebbe aver deciso di darlo via. Chiaramente si tratta solo di supposizioni, il cane però è stato un regalo molto importante ed è quanto mai strano che non ci sia più traccia del cucciolo. Proprio per questo si è subito pensato che nella sparizione dell’animale possa esserci lo zampino della madre di Cristian.