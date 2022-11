0 Facebook Quando apre Primark al centro commerciale Campania? Le date prima di Natale News 18 Novembre 2022 15:29 Di redazione 1'

Quando apre Primark al centro commerciale Campania a Marcianise? Il sogno di tutte le donne, lo shopping a basso costo, inaugurerà a breve. Sono in molti ad aspettare questa apertura e per questo la data ufficiale dovrebbe essere ormai una certezza.

Quando apre Primark al Centro Campania Caserta?

Su Tik Tok già girano diversi video sull’apertura di Primark al Centro Campania, ma in realtà si tratta dell’apertura di Roma. Non essendo così lontana da Napoli sono in molti i napoletani e i campani che si sono recati nella capitale per poter approfittare della catena low cost. In Campania infatti pare che la data di inaugurazione sia il quando si apre Primark a Napoli?

Quando si apre Primark a Napoli?

Primark è un negozio di abbigliamento che sfoggia “moda accessibile a tutti” e vende anche articoli per la casa e prodotti di bellezza. Pare che la data ufficiale sia proprio prima dell’Immacolata, ovvero il 7 dicembre. Secondo altri siti, come riporta Grande Napoli, si parla del 19 dicembre, quindi poco prima di Natale.