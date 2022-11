0 Facebook Fabrizio Corona: “Totti ha tradito Ilary con più di 500 donne, con Noemi Bocchi è la stessa cosa” Spettacolo 18 Novembre 2022 11:52 Di redazione 2'

Fabrizio Corona ha fatto scottanti rivelazioni sul matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tornando a parlare del divorzio più chiacchierato di sempre. Nonostante le probabili denunce dei due, visto che Corona aveva promesso notizie scottanti che poi non ha mai rivelato, ha voluto nuovamente esprimersi sulla vicenda.

“Francesco Totti? Avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni”, dichiara Fabrizio Corona ospite al Peppy Night Fest, di Peppe Iodice. “A lei prima di arrivare alla sua carriera, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli… andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”, sostiene l’ex paparazzo.

Fabrizio Corona sui tradimenti di Totti a Ilary

“Alla fine lui cos’ha fatto? Ha detto ‘va beh, ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia ed esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei”, sostiene. “Ilary è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.

Proprio lo scorso settembre, dopo aver annunciato di avere le prove dei tradimenti della coppia d’oro, l’account Instagram di Corona è stato disattivato. In merito alla vicenda, a Fanpage.it, l’avvocato dell’ex fotografo rivelò che Corona parla solo se ha prove oggettive.