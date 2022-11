0 Facebook Panico da Mondo Convenienza, entra con la spranga, i testimoni: “Anche a me è successo” Cronaca 18 Novembre 2022 15:48 Di redazione 2'

Ha destato scalpore la notizia di un uomo che ha perso la pazienza ed è impazzito a Mondo Convenienza, nei pressi del centro commerciale Campania, a Marcianise. L’uomo si sarebbe recato all’interno dello store con una spranga pronto a minacciare tutti per la mancata consegna della cucina.

La notizia, riportata da Caserta News, ha fatto il giro del web e sono stati in tanti gli utenti che hanno commentato raccontando di fatti analoghi. Testimoni di quelli che potrebbero essere disservizi. Silvana ha commentato scrivendo: “Una azienda che dovrebbe chiudere prendono in giro le persone .. Dei dipendenti scostumati ( l’ho provato sulla mia pelle) x me ha fatto bene ma non doveva chiedere la cucina ma i soldi indietro come ho fatto io”. Michela invece parla della sua esperienza con la camera da letto: “La violenza nn è mai giustificata xro posso dire …mondo convenienza dell centro Campania nn ha serietà io una camera ho dovuto aspettare bn 6mesi dp tnt sollecitazioni finalmente mi arriva e succede che mi avevano portato due porte dell’armadio diverse e ho dovuto aspettare altri 2mesi …Quindi x dirvi che io sn molto paziente ma anche a me fecero scoppiare mi innervosì cs tnt che mi sembravo un isterica”.

Insomma ne sono davvero tanti, e tutti più o meno dello stesso tenore, i commenti negativi!