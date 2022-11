0 Facebook Denise Esposito polemica con Gigi D’Alessio? La frecciatina: “Ma cosa ne capite” Spettacolo 18 Novembre 2022 16:26 Di redazione 1'

Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio, si è mostrata apertamente polemica nei confronti del mondo maschile. Le sue stories su Instagram rappresentano in sostanza quello che lei pensa del mondo: animalista, ambientalista e femminista. Questa volta il suo contributo appare però come una frecciatina al compagno.

In una delle sue ultime stories l’avvocatessa napoletana ha condiviso un post della pagina Fab, notoriamente femminista. In questo post viene mostrata una donna che consegna cibo in metropolitana con i due figli piccoli. Uno abbastanza grande da camminare e l’altro neonato tra le due braccia. Un’immagine che punta il faro sul lavoro delle donne, il duplice se non triplice lavoro che fanno per mantenere una famiglia come lavoratrici, mamme e casalinghe.

Questo post è stato condiviso in una storia da Denise che ha scritto: “Ma che ne sanno gli uomini”. Una frecciatina al compagno sempre in giro per l’Italia e l’Europa per i suoi tour? Non lo sappiamo!