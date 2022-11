0 Facebook Morta nonna Rosetta, il messaggio di Casa Surace: “Ci stiamo accorti, tranquilla” News 18 Novembre 2022 13:31 Di redazione 2'

Dolore sui social per la morte di nonna Rosetta, storico volto di Casa Surace. L’anziana signora, originaria di San Giorgio a Cremano, è morta a 89 anni. Amatissima dagli utenti, tutti ricordano i suoi sketch al fianco dei ‘nipoti’ del gruppo comico.

Le parole di Casa Surace dopo la scomparsa di nonna Rosetta

E proprio Casa Surace ha salutato nonna Rosetta con un commovente post: “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta“.

Le parole dei ragazzi di Casa Surace hanno ricevuto moltissimi like e commenti. In tanti hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa della signora Rosetta, che era diventata davvero un po’ la nonnina di tutti.

Il post di Casa Surace