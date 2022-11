0 Facebook A Napoli rubano di tutto, preso scooter delle poste e camion dei rifiuti: “Lo schianto dopo il furto” Cronaca 18 Novembre 2022 13:21 Di redazione 2'

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via De Dominicis per la segnalazione di furto di un motoveicolo di proprietà di “Poste Italiane”.

I poliziotti, poco dopo, nel transitare in via Niutta all’angolo con piazzetta Arenella, hanno notato un uomo scendere dal motoveicolo segnalato e lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

V.A., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto mentre lo scooter è stato restituito.

IL CAMION DEI RIFIUTI

Questa mattina i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per furto aggravato Generoso De Simone, 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Approfittando di un attimo di distrazione di alcuni netturbini è salito a bordo del loro camion dei rifiuti ed è fuggito.

I carabinieri non ci hanno messo molto a individuarlo considerata la mole e i colori vivaci del veicolo. L’inseguimento è durato per pochi metri. Il 24enne ha perso il controllo del camion ed è finito contro un muro. Fortuna che non ha subito lesioni. E’ ora in attesa di giudizio.