Classifica dei tradimenti in Italia: a che posto si posizionano i napoletani

Le regioni in cui in Italia si tradisce di più? Indipendentemente da Nord e Sud la percentuale di fedifraghi nel nostro paese è nettamente superiore rispetto al resto d’Europa. Parliamo del 59% rispetto al 34, insomma una bella differenza. A sottolinearlo è il portale Incontri-ExtraConiugali, che ha condotto lo studio sull’infedeltà in Italia.

Le regioni in cui si tradisce di più in Italia? La classifica

Al primo posto troviamo la Lombardia con il 47% dei traditori. Al secondo troviamo la Campania con il 74% dei fedifraghi italiani a seguire il Lazio con il 72. Un ottimo posto in classifica quindi per i campani. Ma da cosa dipende? Secondo gli analisti:

“Certo è che grazie a portali come il nostro, gli uomini di tutte le età riescono – davanti alla tastiera – a battere tutte le loro timidezze, trasformandosi in ‘poeti romantici e sensuali’ oppure in ‘seduttori implacabili‘ attraverso le nostre chat sul web o sull’app. Ed anche le donne infedeli si sentono a loro agio”.

Secondo le classifiche a tradire maggiormente tra gli uomini e le donne sono proprio gli uomini. Tra le città sul podio troviamo sicuramente Napoli con il 78% dei tradimenti. Ovviamente, come sottolinea Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali, fino a 50 anni fa gli accordi matrimoniali si concludevano non per amore e c’era una minore libertà individuale rispetto a oggi. ‘La monogamia ha perso il suo senso vero: prima si era monogami perché si stava con un’unica persona per tutta la vita, oggi invece – al massimo – perché si sta con una persona per volta’ mette in evidenza il fondatore di Incontri-ExtraConiugali. ‘Così come- aggiunge- è cambiato anche il senso della sessualità: prima il matrimonio era sinonimo di ‘iniziazione alla sessualità’, oggi invece il matrimonio segna spesso la fine di una sessualità indiscriminata’.

“Spesso si tratta solo di un bisogno di ‘sentirsi vivi’. Il tradimento non è in tal caso l’indicatore della fine di una relazione ma di un mero ‘bisogno di vitalità’ da parte di uno dei due partner per ragioni che sovente riguardano solo uno dei due membri della coppia’ dice Alex Fantini. Ma emerge oggi un’altra motivazione preponderante che spinge a tradire, nuova rispetto al passato: quella di volere – soprattutto da parte della donne – ‘pareggiare un conto'”.