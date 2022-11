0 Facebook Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Rosetta: la nonna di Casa Surace Spettacolo 18 Novembre 2022 12:57 Di redazione 1'

Un tragico lutto nel mondo del web e dello spettacolo: è’ morta nonna Rosetta, la famosa nonnina di “Casa Surace”. Aveva 89 anni.

Morta Nonna Rosetta di Casa Surace

La notizia è stata data da “Il Mattino”. Non si conoscono le cause del decesso, ma la nonna più social di sempre, potrebbe essere morta per cause naturali. Diventata famosa per i siparietti comici in cui regna sovrano il meridionalismo e l’essere una nonna del Sud, la nonnina, nata a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli nel 1933, è entrata nel cuore di tutti-

Solo qualche anno fa la celebrità via web con con i ragazzi di “Casa Surace”, la factory del Vallo di Diano, nel Salernitano, diventata famosa in tutta Italia. Proprio i video con protagonista la nota nonnina sono diventati famosi in tutto il mondo e tradotti anche in cinese e portoghese.