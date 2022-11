0 Facebook Antonino Spinalbese parla di Oriana, spunta il retroscena su Belen Rodriguez: “Non resisto” News 18 Novembre 2022 14:32 Di redazione 1'

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è scoppiata la passione. Le immagini della coppia che si nasconde sotto le coperte è ormai diventata virale. E il giovane hair stylist in confessionale ha spiegato cosa l’ha colpito così tanto della ragazza.

Antonino Spinalbese e la frecciata a Belen dopo la notte di passione con Oriana

E proprio il dettaglio rivelato su Oriana ha di fatto lasciato comprendere all’epoca cosa lo colpì tanto di Belen Rodriguez. Parlando della sua nuova fiamma, ha detto: “Oriana è latina, è il mio punto debole. È dolce, è carina e questo è un problema”.

Dunque Spinalbese ha un debole per le donne sudamericane. Belen Rodriguez è argentina mentre Oriana Marzoli è venezuelana. L’hair stylist ha poi aggiunto che non si è mai lasciato andare così tanto: “Io credo di non essermi mai lasciato andare così come fatto con Oriana, sto capendo che c’è con lei qualcosa in più“. In queste ultime parole c’è chi ha ravvisato una frecciatina a Belen Rodriguez, come se avesse sotteso che con lei non si sarebbe lascato andare così tanto.