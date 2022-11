0 Facebook Belen Rodriguez nella bufera, il gesto verso l’accompagnatore non piace: “Non è rispetto” Spettacolo 11 Novembre 2022 09:57 Di redazione 1'

Una storia di Belen Rodriguez ha scatenato non poche polemiche sui social. La show girl argentina come sempre documenta le sue giornate sui social, impegni di lavoro, feste in famiglia e chi più ne ha più ne metta. Può capitare dunque che alcuni video pubblicati vengano presi di mira in rete. Era già successo qualche giorno fa con un filmato di Luna Marì influenzata e adesso a non piacere e il gesto della show girl nei confronti del suo accompagnatore.

L’attacco a Belen Rodriguez

Belen, infatti, ha pubblicato un video mentre si trova in auto presumibilmente con uno chauffeur. Lei è seduta dietro e ha le gambe distese con i piedi che poggiano sui sediolini davanti, molto vicini dunque al conducente dell’auto. Ebbene la posizione della show girl in auto non è piaciuta a molti utenti in rete.

“Non è rispetto“, “Povero conducente”, “Questo è il rispetto per chi lavora”, questi e altri i commenti diffusi in rete. C’è anche poi chi ha voluto ironizzare un po’ scrivendo: “Beato l’autista”, “Vorrei essere io lì”.

La foto pubblicata da Belen in una sua storia