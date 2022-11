0 Facebook Antonino Spinalbese, dopo la notte di passione con Oriana: “Serve un test di gravidanza” Spettacolo 17 Novembre 2022 17:47 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono scatenati la scorsa notte sotto le lenzuola nella casa del Grande Fratello Vip. Le telecamere hanno indugiato per qualche minuto sui due concorrenti, ma è stato l’audio a testimoniare lo scambio di effusioni tra l’ex di Belen e la sudamericana.

Il video dei due vipponi sotto le lenzuola ha fatto subito il giro dei social. E’ soprattutto su Twitter che sono arrivati i commenti più esplicativi e spinti. “Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza”, scrive un utente Twitter. “Un applauso a chiunque sia alla regia in questo momento. Ti sei meritato tutto lo stipendio”, il commento di un altro utente. “Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi”.

Il video di Antonino e Oriana

Insomma nella prossima puntata di lunedì il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, avrà di che parlare. La coppia ormai non si nasconde più e proprio non riesce a mettere un freno alla fortissima attrazione che fin dal primo momento ha dato vita all’idillio. D’altronde l’ex hairstylist ha un certo debole per le sudamericane, considerando che è stato con Belen Rodriguez!