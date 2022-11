0 Facebook Federico Fashion Style aveva una vita parallela: “Bugie con l’ex compagna. Si sono bloccati ovunque” Spettacolo 17 Novembre 2022 15:03 Di redazione 2'

Federico Fashion Style, nome vero Federico Lauri, sarebbe ai ferri corti con l’ex compagna, Letizia Porcu. I due si troverebbero in una vera e propria guerra nonostante i tentativi pacifici per la piccola Sophie, la figlia. Secondo Alessandro Rosica, Investigatore Social, le cose non sarebbero per nulla pacifiche. Conferma sarebbero anche le storie Instagram del parrucchiere dei vip. Anche se a Verissismo, da Silvia Toffanin, si è mostrato in lacrime e pronto a un rapporto cordiale con la Porcu, la verità sarebbe un’altra. Alla base dell’addio ci sarebbe infatti la vita parallela di Federico.

“I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente”, spiega Rosica su Instagram. “Letizia e Federico hanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque”. “Proprio a conferma di tutto ciò, non mancano di certo le frecciatine ‘social’ di Federico nei confronti di Letizia.

Esplicativa la sua ultima storia su Instagram. Prima di coricarsi con la sua piccola Sophie, affida ad Instagram uno sfogo: “Non rimpiango nulla, perché non avrei te. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”.