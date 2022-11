0 Facebook Federico Fashion Style in lacrime a Verissimo: “La verità sulla mia separazione, era particolare il nostro rapporto” Spettacolo 5 Novembre 2022 17:58 Di redazione 2'

In lacrime a Verissimo, Federico Fashion Style, racconta la fine della relazione con la compagna, Letizia Porcu. “Nessuno cancellerà mai dalla mia vita Letizia. Il nostro era un amore un po’ particolare”, ha dichiarato il parrucchiere dei vip. Nato ad Anzio il 5 ottobre del 1989, vero nome Federico Lauri, ha aperto il suo primo salone proprio ad Anzio, per poi aprire altri saloni nelle località d’Italia, dopo il successo con Il Salone delle meraviglie su Real Time. Uno dei suoi saloni di bellezza si trova a Napoli, in via Scarlatti.

Dal 2019 conduce su Real Time il programma Il Salone delle Meraviglie diventando un personaggio famoso. Nel 2021 partecipa a Ballando con le stelle e nel 2022 è opinionista de La pupa e il secchione show. Dopo una figlia e una lunga relazione è arrivata la fine della sua storia con Letizia Porcu, a cui era legato dal 2006. Cinque anni fa i due avevano avuto la figlia, Sophie, con la fecondazione artificiale. “Sapevo che prima o poi sarebbe successo. C’ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po’. E’ una donna speciale e rispetto la sua scelta. E’ stata una scelta condivisa, ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram”.

I rapporti non sono buoni infatti lei lo ha diffidato. “Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua. E non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al uo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona. E’ stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte”. I due vivono ancora insieme.”Ma stiamo cercando una nuova soluzione nella tutela di nostra figlia”.