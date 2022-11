0 Facebook Federico Fashion Style, la sua nuova vita: “Una brutta compagnia, preferisco sedermi da solo” Spettacolo 15 Novembre 2022 17:45 Di redazione 2'

Da quando Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono detti addio via social, sono state diverse le frecciatine del parrucchiere dei vip alla sua ex compagna e mamma di sua figlia. In una recente intervista a Verissimo ha raccontato di come il suo amore per la donna fosse ancora vivo, di come fosse particolare e accettato così come era da lei.

“L’ho saputo dai social che mi ha lasciato“, ha raccontato il parrucchiere, aggiungendo che ovviamente tra di loro le cose non andavano benissimo, ma della rottura imminente non era ancora consapevole. Per ora i due vivrebbero ancora nella stessa casa, in attesa di trovare una sistemazione diversa avendo comunque una figlia, la piccola Sofia.

Pare però che ci sia dell’astio, un rammarico, che l’ex star di Ballando con le stelle racchiude anche nei suoi post. Come uno degli ultimi scatti postati, solo a tavola, con una didascalia decisamente esplicativa: “Preferisco sedermi a tavola da solo , che avere una brutta compagnia”. Si riferirà alla ex?