Giovane padre ha un malore e muore in un parcheggio dell’Autogrill: improvvisamente una terribile tragedia

Una terribile tragedia è avvenuta in un parcheggio di un autogrill a Brembo nord, lontano dalla sua casa e della sua famiglia a Buccino, in provincia di Salerno. Sergio Murano, 48 anni, stava sul suo camion quando forse a causa di un malore si è fermato.

E’ stato ritrovato senza vita in quel parcheggi, pare per un malore avvenuto improvvisamente. Nessun soccorso. A Buccino la tragedia ha colpito tutta la comunità e in tantissimi hanno mandato messaggi di dolore per l’uomo, marito e padre di famiglia.

Lavorava in un’azienda locale, ma purtroppo è morto lontano da casa.