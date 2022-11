0 Facebook Antonino Spinalbese, il primo incontro con Belen: “L’ho buttata sotto la doccia, e l’ho baciata” Spettacolo 16 Novembre 2022 15:46 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese continua a essere al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip. Le sue continue esternazioni sull’ex, Belen Rodriguez, fanno spesso notizia. Prima l’ex hairstylist ha raccontato della perdita del primo figlio con la Rodriguez e poi di come è nata Luna Marì.

Belen Rodriguez il primo bacio

Stando a quanto riporta il papà della secondogenita di Belen, “Quando c’erano persone io mi tenevo lontano da lei. Era imbarazzante. Interagivo con lei sotto il tavolo, facevo i piedini… Prendevo le cose e le scrivevo“, ha detto. Antonino ha anche raccontato che lei gli avrebbe rovesciato un drink addosso e lui a quel punto l’avrebbe presa trascinata sotto la doccia ed è lì che è scattato il primo bacio.

“E allora lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida. Sulle porte così… Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero a un bivio. Vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio“.