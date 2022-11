0 Facebook Villaggio di Natale all’Edenlandia di Napoli: tante sorprese per il mese di dicembre Eventi 17 Novembre 2022 11:31 Di redazione 2'

Quest’anno il Natale arriva prima a Napoli e sarà ancora più magico. L’Edenlandia si prepara ad aprire un meraviglioso villaggio di Natale con tante soprese e novità. L’annuncio è stato fatto sulla pagina Facebook del parco divertimenti.

Quando apre il villaggio di Natale all’Edenlandia

Il calendario per il Natale 2022 all’Edenlandia sarà ricco di appuntamenti e inizia prima. A partire dal 25 novembre nel parco di Fuorigrotta già si respirerà aria di Natale. Ma una grande sorpresa ci sarà già dal 18 novembre, momento in cui sarà inaugurata una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una delle attività invernali più amate dai bambini. La pista sarà allestita all’interno del PalaEden e sarà aperta fino al prossimo febbraio. Il costo d’ingresso per 30 minuti sarà di sei euro.

Dal 25 novembre poi si apriranno le danze natalizie, con allestimenti super golosi, l’Edenlandia si riempirà di caramella giganti: “Allestimenti super golosi. L’Edenlandia si colora di caramelle giganti. La Caffarel e la Lind, ma anche caramelle gommose e marshmallows, allestiranno per l’occasione delle casette golose che insieme a Varzi (la storica cartoleria cittadina) e Poppizziamo (una realtà giovanissima dedicata ai Poppis personalizzati) popoleranno con i loro gadget i viali del parco, tra una giostra ed un’altra”, si legge dalla pagina Facebook del parco divertimenti.

Per dicembre poi ci saranno moltissimi eventi, con l’atteso arrivo di Babbo Natale l’8 dicembre: “Tra le anticipazioni del mese di dicembre l’appuntamento con la magia, i laboratori di Natale, il “truccabimbi”, l’animazione, la grande parata, e ancora l’attesissimo arrivo di Babbo Natale giovedì 8 dicembre”.

