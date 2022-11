0 Facebook Fugge con scooter rubato a Castellammare di Stabia e precipita in un burrone Cronaca 17 Novembre 2022 10:26 Di redazione 1'

Inseguimento finisce male a Castellammare di Stabia. Un uomo in sella a uno scooter rubato si è dato alla fuga alla vista dei carabinieri e per provare a fuggire si è lanciato nel vuoto in un dirupo.

Fugge con motorino rubato e si lancia in un dirupo

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Un uomo nel tentativo di fuggire ai carabinieri è precipitato in un dirupo a Scanzano, zona collinare del comune in provincia di Napoli. Per soccorrere il fuggitivo c’è voluta un’ora.

L’uomo ha riportato traumi e ferite su tutto il corpo, soccorso è stato portato in ospedale. I carabinieri erano quasi riusciti a braccarlo quando l’uomo, per scappare, si è lanciato nel vuoto da un’altezza di all’incirca 5 metri.