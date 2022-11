0 Facebook Angela Celentano, arriva la svolta dal Sud America, i genitori: “Finalmente abbiamo la risposta” Cronaca 17 Novembre 2022 17:36 Di redazione 2'

Altre novità sul caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa dal Monte Faito. L’avvocato della famiglia, che da anni si occupa del caso, Luigi Ferrandino, ha raccontato i nuovi risvolti a Mattino Cinque. Il legale ha infatti parlato di una nuova segnalazione arrivata nelle ultime ore.

Attraverso i social si è palesata una ragazza fortemente somigliante ad Angela Celentano, come sarebbe oggi. La foto è stata paragonata a quella dell’Age progression che è riuscita ad ottenere un’immagine di come dovrebbe essere Angela oggi. Il riscontro sarebbe nato in un contesto diverso: mentre si cercava un’altra bambina scomparsa, Santina Renda.

Angela Celentano: la svolta dal Sud America

Resta comunque la seconda segnalazione, quella della ragazza del Sud America, ad avere la massima priorità per la forte somiglianza della giovane a una sorella di Angela Celentano. Esclusiva di questa mattina è che la ragazza si è detta favorevole al viaggio in Europa e al test del Dna. Il legale Ferrandino però sottolinea che al momento non c’è ancora una data. I genitori della piccola scomparsa avranno però una risposta celere nel momento in cui verrà preso il campione biologico.