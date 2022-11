0 Facebook Chi è Nitsa Tavadze, la fidanzata di Khvicha Kvaratskhelia: “È già pazza di Napoli” Calcio Napoli 17 Novembre 2022 17:13 Di redazione 1'

Ha 21 anni e studia medicina all’università di Tblisi, capitale della Georgia. Lei è Nitsa Tavadze, fidanzata di Khvicha Kvaratskhelia. Da mesi è ormai diventata una sorta di ‘first lady’ essendo la dolce metà del giovane campione che ha fatto innamorare i tifosi del Napoli.

Ma in molti si sono chiesti chi possa essere la compagna di vita del nuovo attaccante azzurro. Entrambi sono riservati e non conducono una vita particolarmente mondana. I due sono insieme grazie a qualche giorno di festa che il campione georgiano ha avuto a disposizione per la pausa del campionato.

In due occasioni è stata avvistata allo stadio Maradona. Poco attiva sui social (una rarità per i tempi di oggi), la 21enne ha raccontato in alcune storie pubblicate su Instagram le immagini di Napoli: tra lei e la città è già amore.