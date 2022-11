0 Facebook Luigi Di Maio ha trovato lavoro, la decisione: il ruolo dell’ex ministro Politica 12 Novembre 2022 12:32 Di redazione 1'

Un nuovo impiego. Luigi Di Maio è pronto a calarsi in una nuova avventura. Dopo la delusione per non esser stato rieletto in Parlamento alle ultime elezioni ecco che potrebbe esserci un nuovo incarico europeo.

Luigi Di Maio ha trovato lavoro, la decisione

Luigi Di Maio potrebbe essere Inviato Speciale Ue per la Regione del Golfo Persico: il ‘sì’ potrebbe arrivare a breve. L’ex ministro è entrato in una breve lista di quattro nomi e la sua candidatura sembra quella più accreditata.

L’ex ministro scalpita

La scelta è tutta nelle mani dello spagnolo Josep Borrell, Alto Rappresentante per la politica estera: Di Maio sembrerebbe al primo posto nelle idee del politico iberico. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, con il politico campano che scalpita per un nuovo importante incarico.