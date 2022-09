0 Facebook Di Maio, la decisione dopo la sconfitta: il ministro sparito dai social Politica 30 Settembre 2022 16:33 Di redazione 1'

Luigi Di Maio al momento non è solo scomparso politicamente, nonostante sia ancora il Ministro degli Esteri in carica, ma è sparito anche dai social. Il profilo dell’ex leader del Movimento 5 Stelle non c’è più né su Facebook, né su TikTok.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo staff dello ‘scissionista’ grillino non ha parlato di hackeraggio. Di conseguenza si è ipotizzata una scelta consapevole di voler uscire, momentaneamente, dalle principali piattaforme social.

Di Maio dopo aver fondato Impegno Civico, nuovo partito con il supporto del democristiano Tabacci, ha preso a stento l’1% e non è stato eletto in Parlamento.