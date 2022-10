0 Facebook Le dimissioni e l’iscrizione, Di Maio lascia la politica e torna a studiare: l’ex ministro vuole fare il consulente di affari esteri Politica 24 Ottobre 2022 14:31 Di redazione 1'

Un pò di tempo per riordinare le idee e capire il da farsi. Poi potrebbe iniziare la nuova vita di Luigi Di Maio. Dopo aver lasciato la Farnesina, l’ormai ex ministro degli Esteri, resterà a Roma a vivere insieme alla compagna Virginia Saba. E poi?

Ad oggi Di Maio, dopo la sconfitta elettorale che gli è costato lo scranno in Parlamento, ha lasciato prima i social e poi la sua posizione in Impegno civico, il partito neonato insieme a Bruno Tabacci proprio in vista delle elezioni dello scorso 25 settembre.

Secondo quanto trapelato dai media, Di Maio potrebbe tornare tra i libri. L’ex leader grillino, autore di una scissione dal Movimento 5 Stelle, potrebbe studiare per diventare consulenze per gli affari esteri e la diplomazia. Un percorso, una carriera intrapresa da altri suoi predecessori.