Luigi Di Maio show a Napoli, ‘vola’ sulle note di Dirty Dancing da Nennella: il video è virale

Vi ricordate il film campione d’incassi’Dirty Dancing‘? Luigi Di Maio è il vero ‘protagonista’ in quel di Napoli. Il politico, si è preso qualche ora di svago fermandosi da ‘Nennella‘, nota trattoria napoletana sui Quartieri Spagnoli, conosciuta soprattutto per il grande folklore che la contraddistingue.

Luigi Di Maio in visita ai Quartieri Spagnoli: il politico vola come in Dirty Dancing

I camerieri hanno prima sollevato Luigi Di Maio imitando la presa cult del film ‘Dirty Dancing’, poi lo stesso ministro si è concesso un ballo con il personale della trattoria sulle note di una canzone in salsa neo-melodica.

La visita al murales di Maradona e la sosta per il caffè

Non solo il pranzo in trattoria: in mattinata, Luigi Di Maio si è concesso un giro per i Quartieri Spagnoli indossando sopra la camicia bianca, una t-shirt commemorativa di Maradona con tanto di visita al murales in onore di Diego. Poi l’immancabile sosta per il caffè con tanto di complimenti: “Bravi, è a fin ro munn“.

