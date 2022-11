0 Facebook Fedez e la vita peggiorata dopo il tumore al pancreas: “Sono un essere umano peggiore” News 12 Novembre 2022 13:33 Di redazione 1'

Una vita cambiata ma in peggio. E’ quanto lascia trasparire Fedez quando racconta la sua depressione in seguito alla diagnosi di tumore al pancreas che l’aveva colpito all’inizio di quest’anno.

Fedez e la depressione dopo il tumore al pancreas

Fedez, rinomato rapper e giudice di X Factor, ha spiegato nel podcast ‘Muschio selvaggio‘ condotto assieme a Luis Sal che la fase successiva al cancro non ha migliorato la sua vita: “Quando mi sono ammalato di cancro, la narrazione che nella mia testadoveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi c**o lo ha detto?“.

“La mia vita è peggiorata”

Fedez, poi aggiunge: “Ti dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita, ma col c***o, la mia vita è peggiorata, sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. Perché dovrei essere una persona migliore?”.