Fedez parla della sua malattia dopo l'esame: "Ho lo stesso tumore di Steve Jobs, ma sono stato fortunato" Spettacolo 23 Maggio 2022

Torna a parlare Fedez dopo l’annuncio della malattia e l’operazione. Il rapper sta tornando pian piano alla sua vita normale con una nuova consapevolezza: nulla sarà più come prima. Dopo l’esagerazione istologico il cantante milanese ha fatto chiarezza.

“Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”.

Il rapper milanese si troverà con J Ax in piazza a Milano per un concerto di beneficenza. I due artisti hanno organizzato l’evento Love Mi, un concerto gratuito in programma in piazza Duomo il 28 giugno. Insieme a loro tanti ospiti che devolveranno il ricavato in beneficenza alla Fondazione Tog, che si occupa di assistere i bambini con lesioni e patologie neurologiche.