Fedez e il tumore, gli audio in lacrime dallo psicologo: "Ho paura di morire"

Torna a parlare della sua malattia Fedez. Il cantante, poche settimane fa, ha ricevuto i risultati dell’esame istologico e ha fatto sapere che, fortunatamente, il tumore al pancreas – rimosso a marzo – non ha preso i linfonodi. L’incubo per il rapper è finito, ma le scorie psicologiche si fanno ancora sentire.

Fedez e il ricordo della seduta dallo psicologo dopo la scoperta del tumore

Fedez, ha pubblicato nelle Instagram Stories, alcuni stralci della seduta dallo psicologo fatta poche ore dopo la terribile diagnosi: “Non so perché ho deciso di ascoltare la sedia fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e gioia“.

“Ho paura di morire”

Il ricordo di Fedez è limpido: “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non esser ricordato dai miei figli. Oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento“. Negli audio si sente il cantante piangere mentre sfoga tutte le paure: “Ho paura di morire, che i miei figli non si ricorderanno di me“. Poi il pensiero rivolto a Chiara Ferragni – sua moglie – “E’ la più forte di tutte“. Il rapper poi tende a sottolineare che: “Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale provare determinate sensazioni. Non siete soli“.