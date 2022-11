0 Facebook Castellammare, muore il cognato del boss nel Napoletano, silenzio e niente mercato rionale: “Questione di rispetto” News 12 Novembre 2022 13:48 Di redazione 1'

Imposto il silenzio nel quartiere. Fa discutere quanto accaduto al Rione Savorito, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano.

Mercoledì scorso, 9 novembre, è deceduto per cause naturali il cognato del capoclan degli Imparato. Per via del lutto, nell’intero quartiere, è stato imposto il silenzio ed è stato anche vietato di fare l’abituale mercato rionale.

Secondo quanto riporta il quotidiano Metropolis, le vedette del clan avrebbero intimato agli ambulanti di tornare a casa come segnale di rispetto del lutto del boss.

Mercoledì, la piazza del rione Savorito era uno spettacolo agghiacciante: un silenzio assordante, non volava neanche una mosca. I carabinieri hanno avviato le indagini.